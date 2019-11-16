澳大利亚财长支持中国蒙牛收购澳洲贝拉米的交易

针对中国蒙牛乳业收购澳知名奶粉制造商贝拉米的交易，澳大利亚财长表示支持。澳洲媒体认为收购不会产生国家安全威胁或供应短缺风险，却有助于从北京获得政治好感。

据《环球时报》报道，澳大利亚财政部长弗莱登伯格昨天表示，澳外国投资审查委员会(FIRB)“全体一致地建议”，中国蒙牛乳业股份有限公司以14.3亿澳元(13.2亿新元)的价格收购澳知名奶粉制造商贝拉米“不与国家利益冲突”，他本人也支持FIRB为这项交易开绿灯。

据《澳大利亚人报》昨天报道，这笔交易带有一些关键性条件，包括贝拉米董事会多数成员必须为澳公民，公司总部至少要留在澳10年，需要在维多利亚州投资1200万澳元，以建立或改善奶粉加工设施。

“这笔交易或许能让澳中关系解冻。”《澳大利亚金融评论报》昨天以此为题刊文称，鉴于贝拉米在澳市场的份额排第4位，这次收购不会产生国家安全威胁，也不会造成国内有机婴幼儿配方奶粉供应短缺的风险，却有助于从北京获得政治好感。

但一些澳政客习惯性地跳出来表示不满。右翼政党“单一民族党”的领导人韩莘称，她对此交易感到“愤怒”，“这引发人们对食品安全的担忧”。韩莘称，“我们允许中国人抢走一家在市场占领先地位的奶粉制造商，却很少考虑这对我们国家会意味着什么”。澳国家党前领导人乔伊斯昨天表示，看到澳大利亚又有资产卖给中国人，他“深感失望”。

弗莱登伯格说，批准这一交易将“确保贝拉米能够继续支持澳大利亚的就业，增强其扩大国内市场和出口机会的能力。”澳金融部长也认为，这对澳奶粉深入中国市场是“绝妙的机会”。据英国路透社报道，贝拉米周五在澳股市开盘前10分钟上扬2.1%至13.22澳元，创7月来最高水平。

