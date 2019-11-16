两澳洲议员因批评中国被对方拒入境

两名原本计划前往北京访问交流的澳洲议员，因之前发表批评中国的言论而被拒绝入境中国。

据路透社报道，来自澳大利亚两名保守派国会议员海斯迪（Andrew Hastie）、参议院议员派特森（James Paterson）原计划12月9日至11日跟随澳大利亚民间智库“中国事务”（China Matters）所组织的研究团队到北京进行访问和交流，但遭到北京当局拒绝入境。

这两名议员在周五的联合声明中说:“我们期待有一天，中国政府会意识到，诚实的讨论和自由的思想交流没有什么可怕的。”

“中国事务”在另一份声明中表示，中国驻堪培拉大使馆已通知他们，“目前不欢迎海斯迪和派特森到北京进行中国事务考察。”

今年8月，中国谴责了海斯迪在澳大利亚报纸上发表的观点文章，他在文章中警告中国的影响力，将北京的崛起比作纳粹德国的威胁。

虽然海斯迪不是部长，但他是澳大利亚执政的自由党与国家党联盟(Liberal-National coalition)中一名有影响力的成员，也是澳大利亚国会情报和安全联合委员会（Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）主席。

近年来，澳大利亚与其最重要贸易伙伴中国的整体关系不断恶化，外界指责中国干涉澳大利亚内政。堪培拉方面还担心，中国正在太平洋地区寻求不正当的影响力。

“中国事务”表示，为澳大利亚政界人士和商界高管组织的考察活动的目的是“促进与中华人民共和国公民的非正式讨论”