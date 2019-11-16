国民党不分区名单出炉 仅张显耀未过关

国民党中央委员会议今天（16日）对下届不分区立委名单进行同意权投票。在党主席吴敦义将自己改列安全名单边缘后，成功化解部分串连对吴投不同意票的中央委员反弹情绪。最后仅有涉共谍案、未自我介绍被质疑不重视的台湾陆委会前主委张显耀一人被否决，其余33人名单全数过关。

台湾联合报报道称，张显耀是国民党不分区立委首位被否决的提名人选。

今天总计189名现任与候补中央委员完成投票， 不同意票超过半数、即有95张不同意票就出局。张显耀获106票不同意被否决。

当选名单中，不同意票最多的依序为：救国团主任葛永光妻子车宜静、中常委范成连获89票不同意票，反年改团体“八百壮士”副指挥官吴斯怀不同意票82张，吴敦义58票不同意票，亚洲警察学会秘书长叶毓兰不同意票53票。

昨天公开呼吁吴敦义退出名单的国民党副主席郝龙斌今天重申，这份名单对国民党明年争取总统大选与立委选举胜选很重要，盼党内对名单再做适度考量，因为18日登记日还没到；党应尊重广大韩粉心情、情绪与投票意见。

吴敦义回应称，名单当然有很多遗珠之憾，没办法让每个人都有机会为国效力，他非常抱歉。他说，还是希望每一位爱党、爱国、敬爱人民的党员，即使没有进立院，在任何岗位上都可为党奋斗、为国家效劳，为民众服务。