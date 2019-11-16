刘兆佳：习近平表态传递三个讯号

香港中文大学社会学荣休讲座教授、全国港澳研究会副会长刘兆佳分析，中国国家主席习近平最新表态至少传了三个讯号。他认为香港乱局也正在进入最后的阶段。

据香港01今天（16日）报道，刘兆佳接受该媒体访问时，分析了习近平在巴西利亚出席金砖国家领导人第11次会晤时就香港问题的讲话。

他认为，习近平在国际场合发出这样的讲话，除了说给香港人听之外，也是说给国际社会听的。首先，中国中央政府会用果断的手段去处理香港的暴乱，也警告外部势力不要插手香港事务。

其次，习近平表态很强硬，止暴制乱有很强的紧迫感，等于说要尽快采访各种措施，加大力度止暴制乱。

刘兆佳分析，第三，习近平没有很明确地表扬或肯定香港特首林郑月娥和港府在止暴制乱方面的作为，也没有提“高度肯定”，而是要求特首带领政府依法施政，而且首次提到了司法机构，对司法机构提出了要求。

刘兆佳认为，这个表态说明香港的暴乱到了最后阶段。香港乱局以年轻人为主，同时暴力不断升级，示威者希望通过瘫痪香港交通来达到效果，现在已经明显能感觉到不少香港市民的抵触情绪，比如自发地清理路障，与黑衣人发生摩擦冲突。

刘兆佳认为，现在真的是到了决战的阶段。一方面习近平作为最高领导人已经发话，督促港府尽快止暴制乱，另一方面暴力分子希望提升暴力，通过占领大学向港府和中央施加压力。结果肯定不会是这些暴力分子得逞，港府也表示不会接纳他们的要求。

刘兆佳判断，发生在校园里的激烈行动很快会结束，民意和舆论现在已经对他们非常不利，一些沉默的，虽然没有直接跟他们划清界限，但已经不再提供支持或者施以同情。

不过他认为，在很快结束的同时，非暴力的斗争还是会持续，特别是中美在香港战略博弈的大背景下。同时中央也可能出台一些政策确保香港以后不再发生同样的暴乱更好地保卫国家安全，建立执行机制。