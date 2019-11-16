中国猪肉价格本月开始下降

进入11月以来，中国生猪和猪肉价格开始回落，预计生猪生产将逐步恢复。

据澎湃新闻报道，中国农业农村部部长韩长赋昨天在第十七届中国国际农产品交易会上表示，进入11月以来生猪和猪肉价格开始回落，未来随着扶持政策进一步落实落地，生猪生产一定会逐步恢复。

猪肉价格回落在相关数据上已有体现。据中国商务部监测，11月4日至10日，全国食用农产品市场价格比前一周下降0.6%，其中肉类价格小幅波动，猪肉批发价格为每公斤51.31元（人民币，下同，9.96新元），下降1.9%；牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤67.74元和63.41元，分别上涨1.5%和0.6%。

另据农业农村部监测数据显示，16省市猪肉价格总指数已经连续两周环比下跌。11月8日至14日，猪肉批发价格为49.84元/公斤，环比下降4.4%，跌破50元关口。截至11月15日14：00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为48.13元/公斤，较11月14日下降0.9%。

而猪肉价格的回调或受生猪价格的大幅走跌影响。据农业农村部监测，11月4日至10日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为38.24元/公斤，较前一周下降3.29%；白条肉平均出厂价格为49.22元/公斤，较前一周下降2.80%。

卓创资讯数据显示，11月8日至14日，国内生猪价格以降为主。周内外三元出栏均价为36.63元/公斤，环比降幅达8.86%。最高价为8日的39.22元/公斤，环比下滑1.08元/公斤; 最低价为14日的35.48元/公斤，环比下滑4.36元/公斤。

据卓创资讯分析，云南等地低价猪肉产品输往全国，冲击多地市场，加之需求面几无利好提振，国产冻肉和进口冻肉堆积市场造成猪肉供应过剩。而规模猪场看涨预期下滑，压栏意向减弱而开始降价，大猪出栏增多，生猪供应量同步增加。供大于求导致生猪和猪肉价格连续下滑。终端市场猪肉供应过剩局面难改，屠宰企业开工率偏低，短期需求面话语权较重，但栏内生猪存栏量整体偏低，对低价有一定支撑。卓创资讯预计下周国内生猪价格或跌后震荡。

对于未来猪肉价格走势，国家统计局新闻发言人刘爱华于11月14日在国新办新闻发布会上表示，从猪肉目前的状况来看，各级政府都非常重视恢复生猪生产工作，最近采取了多种措施保供稳价，采取多种方式增加猪肉供应。随着恢复生猪生产的相关政策措施逐步落实落地，生猪产能会逐步恢复，猪肉价格将会逐步企稳。