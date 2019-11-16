广东汕尾原公安局副局长哥哥被百万悬赏通缉

广东汕尾市原公安局副局长的哥哥因涉黑被警方百万悬赏通缉，曾任燃气公司董事长，并以“慈善家”为名。

据长安街知事公号消息，广东汕尾市公安局近日发布通告，悬红100万元（人民币，下同，19.4万新元）通缉在逃的涉黑头目郑海田。

根据汕尾市公安局的消息，此人是市局原副局长郑海陆的哥哥，而后者曾被视为大热电视剧《破冰行动》的原型。

汕尾市公安局本月11日发布的通告中，共有3人被悬赏通缉，分别是郑海田（金额100万）、唐伟杰（金额100万）、洪水生（金额50万）。

这是当地警方第二次提高悬红金额。去年9月，他们分别是50万、50万、20万。今年2月，被提高到60万、60万、30万。

百万悬赏背后，是一个被广东省公安厅列为督办案件的扫黑除恶行动。以郑海田为首的黑恶势力犯罪团伙，长期盘踞在海丰县海城镇区域内，垄断煤气经营，以强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物等手段，非法获取巨额经济收入，并以此作为主要经济来源。

公开报道显示，出生于1960年11月的郑海田，曾任海丰深燃管道燃气有限公司董事长。他的“画皮之一”便是慈善家。

2016年7月，当地推荐郑海田为省非公有制经济代表人士，参加省评选表彰活动，称其近3年来累计捐款650万元，用于支持家乡造桥、修路、学校建设、资助贫困大学生及困难户、赈灾等社会公益事业。

他的弟弟郑海陆曾任汕尾市公安局副局长，去年8月落马，今年9月因涉嫌徇私枉法罪、滥用职权罪、受贿罪，被移送惠州市人民检察院审查起诉。

生于1962年的郑海陆相继担任过海丰县公安局副局长，陆丰市副市长、公安局长，汕尾市公安局党委委员、副局长等职。