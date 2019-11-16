解放军步出军营协助清理港浸大外的路障

约80名中国解放军军人今天（16日）下午步出军营协助清理香港浸会大学外的路障，之后返回了军营。

据香港01报道，香港浸会大学旁有数十名解放军在下午4时30分许步出军营，他们大部分身穿灰绿色上衣、黑色短裤，上衣印有中国国旗图案，也有部分人身穿蓝色或橙色的篮球装。

他们在香港浸会大学附近道路清理路障，自备铲和锤子等，先把砖头、石头扔到行人路一旁。解放军还移开了铁栏，约15分钟后，再有数十名军人列队，手持扫帚从军营跑出，扫去地上杂物。期间有军人在一旁拍摄清理的过程，也有市民加入清理路障。

多名香港警员及消防员加入清理，一批防暴警察到场戒备。

有市民在旁鼓掌欢呼。

香港01估计约有80名解放军军人参与了清除路障的行动。

负责指挥的人称，清理路障是驻港解放军自发的，叫记者不要再问，只称“香港止暴制乱，每个人都有责任”。

有记者询问，是否担心突然到来，给人感觉像是执法行动，或令香港市民有负面印象。该名负责人回应：“香港市民的掌声就是最好的形象。”

清理路障的解放军半小时后返回军营，并向现场记者说：“这是军事地区，请立即离开，感谢您的配合。”

解放军驻港部队曾在2018年的10月13日以“义工”形式在香港新界清理超强台风“山竹”遗留的路障和垃圾。

澳门特区2017年8月被强台风“天鸽”吹袭后，中国中央政府也曾在8月25日批准解放军驻澳门部队介入灾后清理、救援工作。