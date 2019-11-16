报告：5G时代中国网民用手机阅读占近100%

报告显示，中国网民阅读新闻使用最多的终端是智能手机，占99.82%。专家分析 ，传统媒体的衰落，比预想的速度要快得多。

据中新社报道，中国人民大学国家发展与战略研究院主办的《5G时代中国网民新闻阅读习惯的量化研究》报告发布会16日在北京举行。报告指出，受访者阅读新闻使用最多的终端是智能手机，占99.82%。

中国人民大学新闻学院教授匡文波代表课题组发布了研究报告。报告显示，受访者每天获取新闻信息，75.25%来源于微信群，39.02%来源于抖音，26.61%来源于今日头条，20.03%来源于微博，纸媒、电视和其他只分别占到0.68%、6.56%和4.24%。

匡文波说，以纸媒和电视媒体为代表的传统媒体日渐式微，已经是业界共识。但本项调查显示，传统媒体的衰落，比他们预想的速度要快得多。

谈及微信群为什么会在新闻阅读中占绝对优势，匡文波认为，微信通讯录中的人，都是用户自己熟知、至少是知晓的人，属于强联系传播，所以导致用户对其新闻信息的信任度高。相比之下，纸媒、电视等传统主流媒体，则属于弱联系传播。

报告预计，5G时代，报纸、广播、电视的使用率还会减少，视频、音频、文字、图片的使用率会增加。

该报告对北京、上海、广州、深圳四个中国一线城市，武汉、西安、长春三个二线城市，保定、岳阳、韶关三个三线城市，开展了关于“网民新闻阅读习惯”的网络问卷调查，共有效回收样本16108份，并对其中100名网民做了深度访谈。