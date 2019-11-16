交保3500万美元的中国房地产富家女在美被判无罪

美国旧金山湾区一名交3500万美元（4762.26万新币）保释金而被软禁两年多的中国房地产富家女，被裁定杀人罪不成立。

据美国之音报道，辩方律师当地时间星期五(11月15日)透露了上述消息。

经过12天的审议，陪审团裁定，名叫李凡尼（Tiffany Li）的被告人谋杀前男友的控罪不成立。

李凡尼被控因监护权纠纷，于2016年与现任男友谋杀27岁的前男友格林（Keith Green）。

李凡尼的家人据称在中国房地产开发领域累积了巨额财富，得以缴纳美国有史以来最高之一的保释金数额。

对李凡尼用金钱建立强大的辩护团队以获得无罪判决的说法，李凡尼的律师卡尔（Geoffrey Carr）表示，由三名律师和四名调查员组成的团队，如果被法官指派给穷人辩护，他们也将同样勤奋。

美国加州圣马特奥县地方检察官瓦格斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，陪审团“全力以赴”地审议此案后得出了裁决结果。不过，他表示这个结果“显然令人失望，显然我们不同意。”

瓦格斯塔夫称，“但是正如我们常说的那样，这是陪审团制度的运作方式，我们尊重陪审团的职责。”

检方说，李凡尼邀前男友格林前往她位于旧金山南部希尔斯伯勒的豪宅，讨论子女的监护权。他们说，巴亚特朝格林嘴里开枪，两人还雇了一个朋友来处理尸体。

检方还提供了证据，证明在李凡尼的奔驰车中发现了格林的血迹，在她的车库中发现了枪弹残留物。

李凡尼的律师团辩称，格林是在一个拙劣的绑架案中被杀的，与李凡尼无关。他们说，李凡尼已经和前男友解决了监护权问题。

检方在本月初遇到挫折，主要证人阿德拉（Olivier Adella）因联系前女友兼辩方证人而被捕。阿德拉原本会作证，指认李凡尼和巴亚特要求他处置格林的遗体，但检方并没有传他出庭。