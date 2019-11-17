中国非洲猪瘟病毒攻关取得进展 为疫苗开发创造条件

中国农业科学院称，中国非洲猪瘟病毒科研攻关近期取得重要进展，科学家团队成功分离国内生猪生产中发现的非洲猪瘟病毒流行株，采用冷冻电镜单颗粒三维重构的方法首次解析了非洲猪瘟病毒全颗粒的三维结构，为防治非洲猪瘟的新型疫苗开发创造条件。

据人民日报报道，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的家猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，所有品种和年龄的猪均可感染，发病率和死亡率可达100%。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，中国也将其列为一类动物疫病。2018年8月3日农业农村部新闻办公室通报中国首例非洲猪瘟疫情，很快病毒传播到全国大部分地区，已经造成超过千亿元的经济损失。

中国科学院生物物理研究所饶子和、王祥喜团队和中国农业科学院哈尔滨兽医研究所步志高团队联合上海科技大学、清华大学、中国科学院微生物所、中国科学院武汉病毒所、南开大学等单位，于2018年12月开始对非洲猪瘟病毒颗粒和相关抗原分子开展从基础科研到临床检测以及高效疫苗多方面的联合攻关研究。

饶子和、王祥喜团队和步志高团队10月合作在国际学术期刊《科学》上发表了学术论文。据介绍，该研究阐明了非洲猪瘟病毒独有的5层（外膜、衣壳、双层内膜、核心壳层和基因组）结构特征，包含3万余种蛋白亚基，组装成直径约为280纳米的球形颗粒，是目前解析近原子分辨率结构的最大病毒颗粒。同时，该研究新鉴定出非洲猪瘟病毒多种结构蛋白，阐述了结构蛋白复杂的排列方式和相互作用模式，提出了非洲猪瘟病毒可能的组装机制，为开发效果佳、安全性高的新型非洲猪瘟疫苗奠定了基础。