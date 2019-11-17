江苏男子卖掉刚出生女儿 爷爷气得自杀身亡

中国江苏淮安市一男子谢某的未成年女友产下女儿，谢某以4.3万元（人民币，下同，0.83万新币）的价格卖掉了刚出生的女儿。谢某的父亲得知后，气得喝农药自杀身亡。

据澎湃新闻报道，谢某的父亲喝药自杀后，此事在当地造成恶劣影响，从而让这起拐卖儿童案逐渐浮出水面，警方迅速将谢某以及中间人丁某以及买家抓获，并将被拐卖女婴成功解救。目前，女婴被其外婆、即张某的母亲抚养。

谢某的女友张某10月7日报案称，自己还未成年，直到报案时她才知道卖小孩是犯法的。警方迅速立案，当日便将谢某以及中间人村医丁某抓获。

归案后谢某供述，“手中的钱，根本不够带她到医院生小孩，加上当时我也不想养这小孩了，当时我告诉她把小孩送给人养的，实际我是想把小孩卖掉，卖点钱用。”

谢某联系了村医丁某，将女童以4.3万元的价格卖给了浙江的一对因为长期未能生育、想买小孩的夫妇（另案处理）。

记者了解到，在这起拐卖儿童案中，村医丁某的角色非常活跃。小孩刚出生即抱出院，怕引起医护人员怀疑，丁某就出谋划策：谎称让小孩转院。按照丁某的主意，谢某拿着买家先给的3000元钱为张某与刚出生的女儿办理了所谓的“转院”手续，然后抱着女儿上了早已停在卫生院停车场的买家车上。此时，村医丁某再次出主意：卫生院内摄像头众多，还是将车子开到其他地方将孩子交给买家。

在得知儿子将刚出生的孙女卖掉了，谢某的父亲一气之下喝农药自杀身亡。

检察机关认为，犯罪嫌疑人谢某、丁某以出卖为目的，拐卖谢某的亲生子女并获利，其行为涉嫌拐卖儿童罪。犯罪嫌疑人谢某曾经故意犯罪，且谢某的父亲因此事喝农药自杀死亡，造成一定的社会影响。作为一名医生，丁某实施犯罪行为积极。谢某、丁某的行为，涉嫌拐卖儿童罪，可能判处五年以上十年以下有期徒刑，其行为具有社会危险性。