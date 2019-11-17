抗议者促剑桥沃尔森学院取消林郑荣誉院士头衔

剑桥大学沃尔森学院（Wolfson College）决定维持香港特首林郑月娥的荣誉院士（Honorary Fellowship）头衔后，数百名抗议者当地时间周六（16日）走上街头，对此表示抗议。

据英国剑桥大学学生报“Varsity”报道，游行人士从参议院大楼（Senate House）走入沃尔森学院（Wolfson College）。

据报，大多数参与抗议的人士不是剑桥大学的学生，许多人是年龄较大，在剑桥市工作或来自其他地方的人。

大部分参与游行人士身穿黑衣及佩戴黑色口罩，有人手持横额及高举旗帜。

这次集会是由一个名为“剑桥于香港站在一起”的组织举行的，该组织由剑桥市的学生和市民组成。

他们在面簿上发起了这场抗议活动，表示坚持自由与民主的价值，认为沃尔森学院和剑桥也应该坚持普世价值观。

抗议者认为港警施加了不必要的暴力，包括近距离射击手无寸铁的学生。而林郑月娥没有表现出对人权，言论自由，民主价值观，学生和公民安全以及大学独立性的重视。

“Varsity”引述英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）此前报道，英国上议院三名议员敦促取消林郑月娥荣誉院士的头衔，谴责她的“强硬方针（hard line approach）”。该院6月还收到一封由400名学生和校友签署的公开信。

沃尔森学院没有就该问题回复“Varsity”询问，但是发表了一份新闻稿，稿件中称，学校当然关心香港全体公民面临的情况，已经致信林郑表达了担忧。目前，学院尚未决定对2017年5月授予林郑月娥的荣誉院士头衔采取任何行动，也将避免公开征求意见。

沃尔森学院有37名荣誉院士。上个月，在英国上议院另一名议员的压力下，安格利亚鲁斯金大学（Anglia Ruskin University）取消了亲北京的香港立法会议员何君尧的荣誉学位。