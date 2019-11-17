任正非：正调回很多科学家杀回马枪补“洞”

华为创始人任正非称，当前把很多做未来五至十年发展研究的科学家、专家调回。华为汇集了几千科学家、专家和工程师一起努力，两、三年以后，华为这架“飞机”能继续飞行。

华为内部论坛“心声社区”11月15日对外公开了任正非于11月6日接受德国媒体采访的纪要全文。

任正非形容，美国政府以实体清单等方式向华为“开枪”，华为虽中枪但依然在飞行。当前华为把很多做未来五至十年发展研究的科学家、专家调回来，组成“还乡团”，来杀回马枪补“洞”。现在大多数“洞”已经补好了，飞机能继续飞行；还有一些比较重要的“洞”，需要两、三年才能完全克服。

任正非称，华为汇集了几千科学家、专家和工程师，两、三年以后，破“飞机”可能就会变成崭新的“飞机”了。

记者问道，德国外交部长马斯（Heiko Maas）认为，德国新出台的安全要求目录不够。德国部分官员心存疑虑，认为是不能信任华为，华为怎么消除疑虑？

任正非回答称，该问题应该交给政治家讨论。华为作为一个技术供应商，主要责任是把商品做好，没有条件也没有能力去参加政治讨论。他保证不会把信息交给中国政府，华为要与德国政府签无后门协定，这是承诺。

任正非还介绍，华为生产线上使用的是西门子、博世和达索的软件，生产设备大多是德国、日本的。

他称，欧洲在研究华为的新产品，华为也给欧洲提供服务。华为目前在无人驾驶、汽车智能化这方面的人工智能上是世界上最强的。华为正在很多方面加大与欧洲企业合作。

记者问到，若德国政府的最后决策不符合华为的利益，华为是否考虑从德国撤出投资？

任正非回答称，投资不会撤出，投资与销售无关。他强调，德国不选华为不影响华为在德国前进的步伐。

他介绍，华为最近在松山湖建100万平方米新的工业区厂房，大规模购买日本和德国的工业设备，装备满足明年的生产规模。不过，根据他的技术性判断，德国非常需要华为，因为人工智能对德国工业极其重要，德国精密制造业需要低时延、大带宽的传送系统来支撑。

还有媒体问道，华为11月20日可能就用不了谷歌的产品了，这个问题怎么解决？

任正非没有回答这个问题，表示欢迎记者到时再访问一次。