27名越野爱好者非法穿越可可西里被罚13.5万人民币

中国青海可可西里的当地森林公安破获一起非法穿越的案件，27人被处罚金13.5万元（人民币，下同，2.62万新币）。

据新华社报道，记者从中国三江源国家公园管理局长江源园区可可西里管理处获得上述消息。

据了解，可可西里管理处森林公安局11月1日接到线报，由10辆越野车、27人组成的非法穿越团伙从青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市花土沟镇进入可可西里国家级自然保护区。

当地森林公安11月4日晚于可可西里太阳湖附近将该团伙抓获，并于11月8日安全押解至海西州格尔木市。

经审查，该非法穿越团伙是一队越野爱好者，出于旅游、探险目的进入可可西里，他们每人处以5000元罚款，并被进行了相关警示和批评教育，目前该案件已审理完毕。

可可西里位于青藏高原腹地，是世界自然遗产地，平均海拔4600米以上，是目前中国面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。

中国政府2017年发布公告，禁止一切单位或个人随意进入保护区开展非法穿越活动。

世界自然遗产地可可西里位于青藏高原腹地，平均海拔4600米以上，是目前中国面积最大、海拔最高、野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。

中国政府2017年发布公告，禁止一切单位或个人随意进入保护区开展非法穿越活动。