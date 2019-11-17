安徽遇近40年来最严重的伏秋旱

中国安徽省自8月12日以来，遇到了近40年来最严重的伏秋旱，部分河道和水库干涸，居民供水紧张。

据中新社17日的报道，记者来到干旱较为严重的安徽省六安市。现场所见，六安市霍山县佛子岭水库的“平湖”景象已经不在，取而代之的是裸露的坝体和岸堤。

佛子岭水库正常库容在2.8亿立方米，目前只有0.94亿立方米，蓄水量只有往年同期的三成。目前，水库的水位约108米，比正常水位下降14米，已低于死水位。

六安市金寨县古碑镇官池村自8月以来降水稀少，村子内外的池塘河流几乎干涸断流，保证村民用水的蓄水池和井水也因干旱水位不断降低，部分村民面临无水可用的困境。

官池村村民陈权明反映，目前当地政府每天都会组织消防车进村子里送水，暂时满足了村民的用水需求。

陈权民还称，因为土壤干旱开裂，没有水源灌溉，村民担心秋播苗无法成活，只能暂停秋播，而这样的田地在村子里占到了三分之二。目前，当地正通过引水工程和调整种植农作物品类来保证秋播的进行。

安徽省防汛抗旱指挥部办公室副主任王荣喜介绍，目前安徽大型水库总蓄水量35.9亿立方米，较常年少两成，全省河道干涸793条，水库干涸1452座。安徽共有70个市县维持重等及以上气象干旱，其中淮河以南至长江江南北部有51个市县达特旱。

安徽已启动Ⅲ级抗旱应急响应，采取措施加强蓄水保水，调度各方供水已解决38.43万农村居民饮水困难。

据安徽省防汛抗旱指挥部办公室通报，综合气象和水源分析，未来该省旱情将持续发展，可能发生秋冬连旱，抗旱形势依然严峻。