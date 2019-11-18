南开大学校长曹雪涛被曝论文造假

南开大学校长、中国工程院院士曹雪涛被曝18篇论文造假、论文实验图片有PS痕迹等消息15日起在网上热传。目前，在最初曝出曹雪涛论文造假的国外学术交流在线平台PubPeer上，能检索到有上述图像异常、作者署名包括曹雪涛的论文已超过40篇。

据《中国新闻周刊》报道，在这些以曹雪涛为作者或者通讯作者的论文里，出现了两次实验结果图像完全一致；一幅实验图中，局部点图多次“复制、粘贴”，两幅实验图中，部分一致，部分疑似有增添、删减等PS操作的现象。

记者查阅到这40多篇论文中的35篇，其中曹雪涛担任通讯作者或共同通讯作者的文章有29篇。在这40多篇文章中，目前有4篇被更正勘误，有一篇2008年发表于《生物化学杂志》的论文被撤回，该期刊2018年的影响因子为4.106。

对于这些质疑，曹雪涛于15日下午回复《中国新闻周刊》时表示，“我现在刚到上海实验室，要把这些事情查一下。我知道大家关注这个事情，查完了，我会给大家一个回复。”

曹雪涛1964年出生于山东省济南市，17岁就读于第二军医大学，26岁毕业于第二军医大学，获博士学位。两年后，曹雪涛破格晋升为当时中国最年轻的医学教授，32岁晋升为博士生导师，33岁担任全军免疫与基因治疗重点实验室主任，41岁成为当时最年轻的中国工程院院士。目前，任南开大学校长、党委副书记。同时，他还是《中国肿瘤生物治疗杂志》主编，《细胞与分子免疫学》编委。

这些被疑造假的论文发表时间从2003年一直延续到2018年，绝大部分在曹雪涛供职第二军医大学、浙江大学免疫学研究所期间发表。文章多见于《细胞与分子免疫学》、《免疫学杂志》、《生物化学杂志》等国内外期刊，还有文章发表在自然出版集团主办的《自然-免疫学》，另有一篇论文2014年被《科学》杂志收录。

曝出曹雪涛论文图像异常的人，是曾供职于斯坦福大学医学院微生物学和免疫学系Elisabeth Bik博士。Elisabeth Bik对《中国新闻周刊》说，2016年起，她就辞掉工作，专职调查各类论文图像异常问题以及可能存在的学术不端。

采访中，Elisabeth Bik多次强调，她只是将可能存在问题的图像和论文标注出来，至于这样的图像是否构成学术不端，最终要看期刊的裁决，而期刊只有前期审查，才可能杜绝这样的现象。她还称，图像的复制粘贴、PS只是她能够观察到的科研作弊手段的一种，只是冰山一角。

据了解，“气功热”1989年开始席卷中国，在钱学森的带动下，很多研究者从不同角度用现代科学方法对气功进行研究。当时正在第二军医大学攻读硕士的曹雪涛，与其导师叶天星、第二军医大学附属长海医院的高也陶，在上海大学主办的《自然杂志》上发表了《气功外气的抗肿瘤作用及增强免疫 功能机理的实验研究（一、二）》两篇文章，其研究方法是让气功师对接种了肿瘤细胞的小鼠发放外气，每次30分钟，一共4次。

实验证明了气功外气对体内抗肿瘤转移、阻止肿瘤生长、延长荷瘤宿主存活期及提高机体免疫功能的作用。如今，在对曹雪涛论文的质疑声中，这两篇论文也被重新提及。