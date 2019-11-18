理大部分抗争者尝试撤离 被港警催泪弹迫退

香港理工大学抗争者与警察彻夜对峙后，今早8时许，部分抗争者尝试撤离，由科学馆出口离开，但被警察施放催泪弹迫退。

抗争者通宵留守红磡理工大学，并于畅运道与防暴警对峙。至清晨5时半，速龙小队突袭抗争者，在水炮车发放多轮水炮后，警员趁机攻入A core正门，抗争者随即退回校园内及不断投掷汽油弹，期间，有抗争者在梯间滑倒，更被速龙拖行落楼梯，数名抗争者被拘捕。

其后，有三名抗争者由救护员带走，其中一名伤者需以担架抬离现场，整个头部以绷带包扎着。

同时理大A丶B Core有杂物起火，冒出大量浓烟，期间亦传出多次爆炸声，防暴警察及速龙暂时撤离畅运道一带。

另一边，有网民为分散理大附近的警力而发起“开花行动”，有多名抗争者在凌晨时份聚集在油尖旺丶佐敦及红磡一带。防暴警察同时在凌晨5时半进行清场，期间拘捕多人。

理大校长滕锦光透过公关向传媒发放片段，指曾希望到现场和学生交流，但警方认为危险不适合，所以他录制片段。

滕锦光在片段中指出，自昨日下午一直和警方沟通，获警方承诺若抗争者不主动攻击，警方会暂缓攻势，警方也容许校内人士和平离开校园，膝锦光会陪同前往警署，确保他们的个案获公平处理，希望抗争者接受建议，和平离开校园。

现在，港铁宣布黄埔站、油麻地站关闭，东铁线红磡至九龙塘列车暂停服务。（早报特派员易锐民香港报道）