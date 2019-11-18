美政府将再给予两周延期 允许美企与华为继续业务往来

两名了解情况的消息人士称，美国特朗普政府将给予两周的许可延期，允许美国企业继续与中国的华为技术有限公司进行业务往来。

据路透社报道，一名听取过此事简报的消息人士表示，大约两周的延期比此前的90天延期要短得多，目前政府正在研究更长时间的延期，但由于监管障碍还未最终敲定。

在5月以国家安全顾虑为由将华为列入经济黑名单后，美国商务部已允许该公司采购部分美国生产的产品，意在减少对华为客户的干扰。华为的客户中有许多是美国农村地区的运营商。

消息人士称，新的延期将于周一宣布，届时早前的延期措施将到期。消息人士不愿具名，因该措施尚未公开宣布。

华为的发言人称，该公司不就传闻和猜测置评。美国商务部不予置评。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周五对Fox Business Network表示，部分乡村运营商需要临时许可，它们依靠华为设备运营3G和4G网络。

“乡村通信服务已经存在很多问题--我们不希望它们被淘汰。因此，临时许可的一个主要目的就是让这些运营商继续运营，”罗斯说。

美国司法部长巴尔(William Barr)宣称，中国的华为技术有限公司和中兴通讯(000063.SZ)“不可信任”，并支持禁止美国乡村无线运营商使用政府资金从二者购买设备与服务的提议。

美国总统特朗普5月签署行政令，宣布国家紧急状态，禁止美国企业使用构成国家安全风险的企业生产的电信设备。美国商务部原定于10月中旬制定出执行计划，但目前尚未公布。

美国商务部也在考虑是否给美国企业发放向华为销售零部件的许可，此前已收到200多份此类申请。