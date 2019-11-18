曹雪涛回应论文图像异常：对科学结论的有效性仍然充满信心

南开大学校长、中国工程院院士曹雪涛被曝论文造假，17日晚，曹雪涛在PubPeer网站上作出回应，称已立即采取行动展开调查。

据澎湃新闻报道，曹雪涛写道：“我对（涉及到）的这些出版物所得出的科学性结论的有效性，以及我们工作的可重现性仍然充满信心。然而，作为实验室的把关人或领导者，任何失误都是没有借口的。我将以此作为宝贵的学习机会，不仅在促进科学进步方面做得更好，而且在维护科学的准确性和诚实度方面做得更好。”

曝出曹雪涛论文图像异常的人，是曾供职于斯坦福大学医学院微生物学和免疫学系Elisabeth Bik博士。

曹雪涛被质疑论文所涉及的相关作者也从昨晚开始在PubPeer网站上回应Elisabeth Bik，他们对一些论文图像相似的问题给出了解释，对于另一些则表示是准备结果时出现了编辑错误，并已联系期刊尝试修正。目前他们已对4篇论文进行了回应。

Elisabeth Bik18日凌晨再度接受澎湃新闻采访时表示，对于部分质疑，曹雪涛的实验室成员提供了解释，也展示了原始的点状图数据。“我不确定这是否能解释清楚，但我觉得它们看起来仍然很相似。他的实验室尚未对很多其他的质疑做出回应，那些质疑可能提出了更严重的问题。”