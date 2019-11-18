消息：三星明年拟将更多手机委外给中国生产

知情人士透露，三星电子（Samsung Electronics）明年将20%智能手机委外给中国生产的计划。这或许有助于其与华为和小米等低成本对手相竞争，但这是一个充满风险的策略。

据路透社18日的报道，知情人士称，三星明年计划把约为三亿支的手机总量中的6000万支左右交给所谓的委托设计制造厂（Original Design Manufacturer）在中国生产。

三星正悄悄地把部分Galaxy A机型智能手机的生产转给闻泰科技等代工商。闻泰科技在中国以外的知名度并不高。

闻泰科技和其他ODM为多家手机品牌生产手机，其中包括华为、小米和Oppo，让这些业者享有规模经济以降低生产成本，而且这些灵活的代工业者能迅速开发和生产新款廉价手机。

批评人士称，三星外包生产业务，可能会失去对品质的控制，损害自己的制造专业技术，而且代工厂商获得额外产量之后可以进一步为所有品牌降低成本，因此甚至可能会帮到竞争对手。

但熟悉三星策略的消息人士称，由于廉价手机的利润微薄，使三星没有太多选择，只能追随同业、利用中国ODM以削减成本。

对三星的中国运营知情的消息人士说：“这只是无法避免的策略，并非好的策略。”

三星承受不起另一次品质危机。三星在2016年因旗舰款手机Galaxy Note 7起火事件而停售，今年则因萤幕设计缺陷而推迟推出折叠萤幕手机。

三星在给路透的一份说明中表示，公司一直在自家以外的工厂生产为数不多的智能手机机款，意在扩大现有产品组合，并“确保市场的高效管理”。

三星未透露该公司有多少手机属于ODM，并称尚未确定未来的数量。

闻泰科技未回覆置评请求。