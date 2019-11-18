香港教育局宣布全港学校明天继续停课

香港教育局今天（18日）延长停课令，宣布鉴于路面及交通仍有不稳定因素，以及给予学校充分时间为复课做好准备，全港学校明天继续停课。

教育局在香港政府新闻处网站上说，按现在的情况，当地中小学及部分特殊学校计划后天恢复上课，呼吁民众留意教育局进一步的公布，至于幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校将停课‪至本周日‬。

教育局说，停课期间，学校必须保持校舍开放，家长如有需要可将子女送返学校。学校应安排教职员在安全可行的情况下返回学校照顾学生，与家长保持沟通，并在安全的情况下方可安排学生返家。

至于获得小一自行分配学位的儿童，教育局说，家长原定须于‪本周三‬或周四在学校办公时间内，前往所申请的小学办理注册手续。不过，鉴于近日的社会状况，有关的注册日期现延长至‪‪本周五‬‬。家长若因要事或交通情况影响，未能在上述指定期间办理注册手续，须事先与学校负责人联络，以便作出适当安排，否则将被视作放弃该学位论。

教育局也提醒学校应为复课做好准备，因应各种突发情况，就上课安排拟定校本应变措施，并尽早通知家长。如个别学校有特殊情况，可主动联络教育局，教育局会按需要提供适切支援。

该局也提醒学生应留在家中，不要在街上流连，远离危险，更切勿参加违法活动。

