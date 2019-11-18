魏凤和：中国决不容忍发生重大台独事变

中国国防部今天（18日）说，防长魏凤和强调中国始终致力于以和平方式解决台湾问题，但决不容忍发生重大台独事变。

据中国环球网报道，中国国防部新闻发言人吴谦在泰国曼谷举行媒体吹风会，介绍魏凤和上午与美国国防部长埃斯珀举行会晤的有关情况。

两人正在曼谷参与亚细安国防部长系列会议。

吴谦说，此次会晤是积极的、富有建设性的。两国防长就中美两国两军关系以及共同关心的国际和地区热点问题交换了意见，达成了一些共识。

双方一致认为，中美两军关系是两国关系的重要组成部分，发展健康稳定的两军关系不仅有利于两国和两国军队，也有利于地区和世界的和平与稳定。两国防务部门和军队应落实习近平主席和特朗普总统的重要共识，在防务安全领域保持经常性沟通，深化务实合作，妥善管控分歧，切实发挥好两军关系作为两国关系“稳定器”的作用，为共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系作出积极贡献。

吴谦说，在台湾问题上，魏凤和说，中国要求美国慎重妥善处理台湾问题，不要给台海局势增加新的不稳定因素。

在南海问题上，吴谦说，魏凤和重申中国维护南中国海领土主权和海洋权益的决心意志坚定不移，维护南中国海和平稳定的决心意志坚定不移，要求美国停止到南海来炫耀武力，不要挑动南中国海局势升温。

吴谦说，关于下一步中美两军交往活动，两国防长均表达了积极的态度，强调双方要规划好明年两军交往重大项目，并称两军下一步将继续就有关安排保持沟通。