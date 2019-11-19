人大法工委：港高院裁定“禁蒙面法”违宪严重削弱港府管治权

香港高院昨天（18日）裁定“禁蒙面法”违宪，对此，中国全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟今天（19日）发表谈话指出，香港特别行政区法律是否符合香港基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定，任何其他机关都无权作出判断和决定，香港高院的判决内容严重削弱香港特区行政长官和政府依法应有的管治权。

据新华社报道，臧铁伟说，香港特别行政区高等法院原讼庭18日作出一项判决，其中裁定香港《紧急情况规例条例》部分条款不符合香港基本法，致使有关条款无效。一些全国人大代表对此表示强烈不满，全国人大常委会法工委对此表示严重关切。

臧铁伟说，人大常委会法工委认为，宪法和基本法共同构成特别行政区的宪制基础。香港特别行政区法律是否符合香港基本法，只能由全国人大常委会作出判断和决定，任何其他机关都无权作出判断和决定。根据香港基本法第8条的规定，包括《紧急情况规例条例》在内的香港原有法律，除同香港基本法相抵触或经香港特别行政区立法机关作出修改者外，予以保留。1997年2月23日，第八届全国人大常委会第24次会议作出的《全国人民代表大会常务委员会关于根据〈中华人民共和国香港特别行政区基本法〉第一百六十条处理香港原有法律的决定》，已经将《紧急情况规例条例》采用为香港特别行政区法律。因此，该条例是符合香港基本法的。

臧铁伟说，香港特别行政区高等法院原讼庭有关判决的内容严重削弱香港特区行政长官和政府依法应有的管治权，不符合香港基本法和全国人大常委会有关决定的规定。人大常委会法工委正在研究一些全国人大代表提出的有关意见和建议。



