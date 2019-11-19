中国商务部官员称未出现大规模外资撤离

中国商务部外资司司长宗长青昨天称，中国今年全年吸收外资规模预计将继续保持稳定，全年稳外资目标能够实现；中国没有出现大规模外资撤离的现象，正加大对中西部地区承接外资转移的支持力度。

据路透社报道，宗长青在商务部“利用外资工作专题发布会”上说，全球贸易投资低迷，对今年引资工作带来相当大的挑战。但中国出台一系列举措，形成组合拳，巩固了中国吸引外资的优势，“今年比较乐观的判断是，全年稳外资目标能够实现。”

他进一步指出，今年利用外资的特点是稳、多、优。吸引外资的规模保持平稳；外资大项目多，今年5000万美元（6802万新元）以上的大项目有1300多个，同比增长5.4%；外商投资结构进一步优化，服务业、高技术产业增长幅度明显。

商务部外资司副司长叶威在同一场合表示，关于外商投资法的实施，正在制定配套条例，外商投资法的司法解释也在抓紧制定，并清理相关规定和开展培训解读。

当被问及如何看一些企业通过向亚细安转移生产环节来规避成本上升和关税措施带来的压力时，宗长青指出，当前，在少数东部沿海地区，一些外向型的附加值较低的外资企业出现向外部转移生产环节的现象，这是市场机制和市场规律正常发挥作用的结果。

他并说，大多数的外商投资企业仍将中国国内市场作为目标市场，仍然十分看好在中国的投资，有较强的投资信心。“总体上看我国（中国）没有出现大规模外资撤离现象。”

宗长青表示，政府正加大对中西部地区承接外资转移的支持力度，下一步，商务部将会同有关部门对已经出台的鼓励外商投向中西部的政策措施加大推介力度，并指导中西部地区做好贯彻落地；另一方面，根据外资产业布局调整出现的新情况、新特点，将会同中西部地区的省份进一步研究，拿出更多有针对性的措施，加大引导外资投向中西部的力度。

