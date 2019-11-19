调查：贸易战阴影下 中国民企投资和IPO目的地避开美国

周二公布一项民间调查显示，中国民营企业在海外扩张过程中正在避开美国；相比在美国进行首次公开发行(IPO)，他们基本上更倾向于国内上市。这凸显出贸易战对企业管理层决策的影响。

据路透社报道，该调查公布时，正值美国政界人士呼吁加强对中国投资和融资的审查。与此同时，中国则鼓励中资企业在国内上市。

上周，美中经济安全审查委员会(USCC)提出了限制美国资本流向中资企业的措施。

根据清华大学与麦楷博平(MarcumBP)联合进行的一项调查，尽管存在贸易紧张局势，中国的CEO们仍然热衷于全球扩张，但已经将焦点从美国转向东南亚、欧洲和非洲。麦楷博平是针对在美国上市中国公司的一家领先的审计和咨询机构。

这项涉及中国逾1,200位商业领袖的调查还发现，66%的受访者认为中国是最有吸引力的上市地点，而青睐美国市场的比例仅有18.7%。即便是发生暴力抗议活动的香港，在首选IPO目的地的排名上也要领先于美国。

“大多数高管在展望时都选择避开美国，”麦楷博平共同管理合伙人Drew Bernstein称。

但他预计，美国投资者对迅猛增长的中国科技独角兽的兴趣不会消失，很多中国企业仍需要进入美国庞大且流动性强的资本市场进行融资。

“我们不是政界人士，我们只是商人，”Bernstein称。“事实上在商界留给政治的空间并不大。”他也为中国企业提供咨询服务。

本项在第三季度初进行的调查显示，71%的中国企业CEO称，他们“非常愿意考虑以并购”作为增长策略的一部分，收购先进技术是此类并购活动中最重要的要素。

USCC在上周给国会的2019年报告中表示，中国在美国尖端行业的持续投资加剧了美国决策者的担忧。

USCC建议国会制定法案，阻止中资企业在信息披露不充分、不符合美国规定的情况下在美国股票交易所发行证券。

“我认为，为了改进和确保这些企业财报的可靠性，可以采取一些措施，”Bernstein称，但他补充说这样的行动不一定是受政治因素驱使的。