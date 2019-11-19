已有600人离开理大 林郑： 以和平解决及人道处理两大原则应对

香港警方最新数字显示，已约有600人离开了香港理工大学校园，其中约200人是未成年人。香港特首林郑月娥说，港府将以“ 和平解决 ”及“ 人道处理 ”这两大原则应对理大的冲突事件。

林郑今早出席行政会议前会见媒体说，从昨天至今早，她一直与新任警务处长邓炳强联络，井告之，在情况如此艰难下，应秉持上述两个重要的原则，他也同意。

林郑说，第一原则是必须和平解决，但主导权不在港府手中，若匿藏在理大的暴徒是采取非常暴力的致命攻击，港府将难以达到和平解决这个目标。第二个原则是按人道丶人性化处理。

她说，来自警方的最新数字显示，大约有600人离开了理大校园，其中约200人是未成年人士。这200名未成年人在校长及其他人士的陪同下，已平静丶安全地向警方自首，港府派出了社工协助，他们只要登记了个人资料后就可离开，并没有即场被拘捕，这是特别安排。

至于18岁以上的人士， 无论是自首与否，则是即时被警方拘捕，这类人士约400人。

目前理大校园的情况，港府很难掌握，因为校园相当大，警方的估计是只剩下约百多人，仍有十多名校长及团体代表在校园内，为有需要者提供支援，并继续游说他们离开。

林郑也说，她很想到现场说服学生离开，但知道自己的出现，只会令事态升温，但她没有停止与警方保持联系，寻求解决事件的方法。

对于香港高等法院裁定，港府引用紧急法订立“禁蒙面法” 违宪.，林郑指出，她尊重国务院港澳办和全国人大常委会法工委的严重关注，但案件仍在进行中，她现阶段不宜评论，并会尊重法庭的后续工作。

谈到来临星期日 （24日）举行的香港区议会选举时，林郑说，港府一直坚持的立场都是希望举办一个公平、公正、安全有序的选举，但能否如期举行，主导权不在港府。如果社会上没有暴力、威吓事件，港府当然想举行区选。她强调，制造暴力和威吓的人，不是港府。过去几个月，有人大肆破坏，而近期的威吓行为已经不只针对警队和政见相反的人士，而是差不多所有人的生命安全都可能受到威吓。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）