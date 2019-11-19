王思聪新增对外投资 入股北京一企业管理公司

最新的天眼查数据显示，万达董事长王健林之子、万达集团董事王思聪新增对外投资，入股北京商机企业管理中心（有限合伙），持股比例33.33%。

据新京报报道，工商资料显示，北京商机企业管理中心（有限合伙）成立于2019年11月，执行事务合伙人为淘汰郎创始人兼CEO赵子昆，同时，赵子昆持股比例为66.67%，为公司大股东。公司经营范围包括企业管理、经济贸易咨询、企业管理咨询。

近期，王思聪成为“老赖”受到关注，新京报记者从中国执行信息公开网获悉，王思聪确被列为限制消费人员，但并未被列为失信被执行人，即“老赖”，而其被执行的案件发生在8月12日。

案件号为(2019）沪0114执4909号限制消费令显示，法院于2019年8月12日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案，因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被采取限制消费措施，限制其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

天眼查数据显示，王思聪目前共在33家企业担任股东，其中3家为注销状态。而赵子昆则在5家企业担任股东，包括猴子的救兵（北京）餐饮管理有限公司、一号商机（北京）科技有限公司（王思聪持股20%）等。