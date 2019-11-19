涉黑被告人当庭指认主检察官为保护伞 重庆市扫黑办展开调查

针对“涉黑案被告人当庭指认主诉检察官是其保护伞”一事，重庆市大足区委宣传部工作人员和大足区人民法院相关负责人今天回复称，相关部门已成立调查小组，目前正在抓紧调查核实此事，待查清事实后将通过官方渠道发布。

据澎湃新闻报道，重庆市委政法委微信公号“重庆政法”今天下午发消息称，据重庆市扫黑办相关负责人介绍，针对“重庆市大足区一涉黑案件被告人当庭指认主诉检察官为‘保护伞’”的情况，重庆市扫黑办已成立联合调查组，依法依纪开展调查工作，相关调查情况将适时向社会公布。

11月18日，有媒体报道称，大足区人民法院开庭审理尹光德涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案。在当天的法庭调查环节出现戏剧性一幕：“黑老大”尹光德当庭指认主诉检察官唐浩是他的保护伞，申请唐浩回避。

大足区检察院于今年9月10日作出的起诉书显示，被告人尹光德，绰号“尹德德”“德莽子”，今年45岁，大足区人。尹光德曾于2012年因犯开设赌场罪、容留他人吸毒罪、非法持有毒品罪被大足法院判处有期徒刑两年。2019年1月，因涉嫌寻衅滋事罪被大足警方刑拘，随后被改为监视居住。尹光德被监视居住的次日，因其他方式偷越国边境被大足警方行政拘留10日。

1月16日，大足警方对涉嫌寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的尹光德执行逮捕。3月25日，尹光德被发现“另有重要罪行”。

起诉书称，经依法审查查明，2013年12月，尹光德出狱后继续纠集廖清伟等人强行在大足区地下赌场占股。次月，尹光德纠集廖清伟等人在何泽开的赌场上强行占股将何泽砍伤，本次犯罪行为在大足辖区造成了严重的恶劣影响，也标志着以尹光德为首的黑社会性质组织成立。此后，尹光德又纠集、聚拢劳改释放人员及社会闲散人员，通过开设赌场、成立暴力讨债公司、利用组织影响力进行经济活动等方式聚敛860余万元（人民币，166万新元）。

据媒体报道，在昨天的法庭调查环节中，尹光德指称，他和来自大足区检察院的第一诉讼人（主诉检察官）唐浩关系熟稔，唐浩是他的保护伞。尹光德说，他称唐浩为“浩哥”，常一起唱歌娱乐，曾共同和一名谢姓歌手拍照留念。“他帮忙协调关系、磋事情，我送过他现金一万多（元）。”尹光德称他的公司股东可以作证。

该报道称，唐浩当庭承认和尹光德是熟人，并向尹光德表示可以向纪委监委举报他。鉴于两人这种关系，尹光德申请唐浩对该案回避。审判长决定休庭20分钟。重新开庭后，审判长表示，该案继续开庭，如尹光德及其辩护人提出明确的回避理由和事实，法院将其提交大足区人民检察院，由检察长决定唐浩是否回避。接下来的庭审中，唐浩继续担任第一公诉人。

对此，大足区委宣传部、大足区法院相关负责人回应澎湃新闻称，相关部门已成立调查小组，目前正在抓紧调查核实此事。查清事实后，将通过官方渠道发布。

