中国国铁集团副总经理刘振芳出任国家铁路局局长

中国国家铁路集团有限公司副总经理刘振芳上周填补国家铁路局局长一职，昨天首次以部党组成员身份出席交通运输部会议。

据《中国经营报》报道，中国国家铁路局局长空缺近一年后，来自中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）副总经理的刘振芳补上这一职位。据国家铁路局消息，刘振芳于上周一就任交通运输部国家铁路局局长。

刘振芳，1961年生，今年58岁，河北正定人，北方交通大学机械系机车电传动专业毕业，大学学历，工程硕士学位。1983年8月参加工作，历经北京铁路局大同分局见习生、助理工程师、工程师，大同西电力机务段技术室副主任、总工程师、段长，大同分局分局长助理、副分局长；昆明铁路局副局长、局长；南昌铁路局局长；北京铁路局局长等职位。

交通运输部官网显示，刘振芳昨天首次以部党组成员身份出席会议。目前国家铁路局官网“局领导”一栏还未更新，仅显示副局长为4人。

据了解，中国国家铁路局自成立以来历经三位局长，前两位分别是现任国铁集团董事长陆东福和总经理杨宇栋，其二人就职前均是以国铁集团（铁道部、中铁总）副职身份，任职交通部党组成员。

2013年3月10日，存在64年的铁道部被撤销，成立由交通运输部管理的国家铁路局，承担行政职责；同时组建中国铁路总公司，承担企业职责。