中国生猪价格连跌11日 业内预计明年一季度后将回归正常

中国生猪价格连跌11日，距离生猪价格最高点已跌超过20%。22省猪肉均价跌至52.15元（人民币，下同，10.1新元）/公斤，预计明年一季度后恢复正常。

据中国网财经报道，近日，中国国家统计局、农业农村部等多部门公布的数据显示，中国猪肉价格止涨回落。

截至11月15日，全国22个省市平均猪肉价格连跌三周，均价跌至52.15元/公斤。

在官方一系列“保供稳价”政策“组合拳”合力之下，抑制猪肉价格过快上涨效果正在显现。对此，分析人士表示，猪肉价格已经接近顶部，预计明年一季度之后会逐渐回归正常。

中国农业农村部部长韩长赋15日表示，进入11月以来生猪和猪肉价格开始回落，未来随着扶持政策进一步落实落地，生猪生产一定会逐步恢复。

中国养猪网数据显示，生猪价格从11月7日开始，到18日已经连续下跌11天。以生猪(外三元)为例，11月7日的价格为39.71元/公斤，11月18日为32.3元/公斤。

事实上，生猪价格的最高点为10月30日，当日生猪(外三元)的价格为41元/公斤，目前生猪价格距离这一最高点已经跌去超过20%。

此外，猪肉价格回落在市场批发价格上已有体现。据农业农村部监测数据显示，11日全国农产品批发市场猪肉平均价格为49.61元/公斤，到15日该价格已回落至48.13元/公斤，5天下降了2.98%。

招商证券宏观分析师表示，目前猪肉绝对价格已达到本轮涨价前的牛羊肉价格，可能会产生较强的替代效应。猪肉价格已经接近顶部，即使到明年春节前后需求旺季，也较难再有进一步突破。