胡润：中国大陆千万资产家庭达158万户 较去年减少3万户

中国大陆拥有600万（人民币，116万新元）资产的“富裕家庭”数量已达392万户，比去年增加5万户，增长1.3%。拥有千万资产的“高净值家庭”数量达158万户，比去年减少3万户，减少1.8%，为五年来首次减少；拥有亿元资产的“超高净值家庭”数量达10.5万户，比上年减少5640户，减少5.1%；

据胡润百富官网信息，今天发布的《2019胡润财富报告》揭示了目前大中华区拥有600万人民币资产、千万人民币资产、亿元人民币资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况，包括中国大陆和香港、澳门、台湾。

去年中国经济面对全球经济复苏动能减弱、贸易保护主义和单边主义势力抬起头的多重冲击，仍较好完成了主要预期目标，全年GDP增速为6.6%。截至去年年底，上证指数比上年同期下降25%，深证成指比上年同期下降34%，恒生指数比上年同期下降 14%。

截至去年12月31日，除港澳台地区之外，中国大陆拥有600万资产的“富裕家庭”数量已经达到392万户，比上年增加5万户，增长率为1.3%，其中拥有600万可投资资产的“富裕家庭”数量达到142万户；拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到158万户，比上年减少3万户，减少1.8%。

胡润表示：“中国经济增长放缓，经济结构调整，加上中美贸易摩擦，股市去年大幅下降20%多，中国高净值家庭数量五年来首次减少。”

“这份报告主要面向服务中国高净值人群的机构和品牌，特别是投资、理财机构和消费品牌，帮他们梳理他们的客户群在哪儿最多”，胡润补充道。

《2019胡润财富报告》显示，大中华区拥有600万资产的“富裕家庭”总财富达128万亿，是大中华区全年GDP的1.3倍，其中，中国大陆占八成。这128万亿中，拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”总财富为77万亿，占比60%，拥有3000万美金资产的“国际超高净值家庭”总财富为72万亿，占比56%。

这128万亿的总财富中，预计有17万亿将在10年内传承给下一代，39万亿将在20年内传承给下一代，60万亿将在30年内传承给下一代。胡润表示：“企业家比较理想的是到70岁已经安排好了接班人。”

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“总财富代表这些人的信心，而可投资资产是金融机构最感兴趣的。”