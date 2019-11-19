男子炫耀“酒驾托关系免罚”被行拘 四名涉事警员均被停职

宁波一男子日前在微博上发帖炫耀自己酒驾后因托关系免于受罚，宁波公安局今天发布通报，对该男子作出相应的行政处罚，并对负有管理责任的四名涉事警员做出停职决定。

据新浪网报道，针对此事，宁波交警官方微博今天下午发布了一则《情况通报》。根据通报内容，该名男子因酒后驾车肇事逃逸，宁波市公安局对他进行罚款并作出行政拘留15日的处罚，同时，也已对该负有管理责任的交警中队负责人王某、当事民警舒某某、辅警沈某某、辅警余某某作出停止执行职务的决定。

这名肇事男子上周六晚上以“与孤独终归于好”的网名发微博疑似炫耀自己酒驾被抓，找关系后未被处罚。该微博写道：“有惊无险，从此不在（再）喝酒”，并附四张图片。其中一张是微信对话截图：“只要不拘留15天，不扣12分就行，以后喝酒不要开车了”，“还好是海曙，我老公刚好认识人”等内容；

另一张照片是海曙交警事故受理办案区门口的照片；一张是车内拍摄的手持一沓百元人民币的照片；还有一张是车内拍摄的手持驾驶证的照片，驾驶证信息显示持证人潘某某，男，生于1996年，户籍地河南遂平县，2016年在宁波初次申领驾照。该微博随后已被删除。

宁波海曙区交警部门前天获悉后展开了全面调查，交警局纪委同步介入调查。

