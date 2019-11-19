香港新任警务处处长邓炳强定四大抗暴策略

香港新任警务处处长邓炳强提出四大抗暴策略，包括“应变大队”常规化及增添人手和装备等。

据《东周刊》报道，邓炳强在接任警务处处长前表示，将透过四大策略，带领警队处理抗暴硬仗，包括研究结合防暴及刑侦的“应变大队”常规化、添人手增装备支援前线、加强跨部门反恐训练，以及团结社会力量。

邓炳强表示，经历过2014年占领事件及2016年的旺角暴乱后，警队曾进行深入检讨，认为由警司级当指挥官的机动部队编制不够灵活，于是研究组成结合防暴及刑侦队伍的“总区应变大队”，提升由一名总警司级警管指挥，使“应变大队”无论去到哪一个警区，均能与当区最高级的警官更容易沟通，互相配合。

防护装备方面，邓炳强说，警队已购入防割颈巾，防护口罩及眼罩等物资，并正研究引进一些可以保持距离的非致命性武器，减少短兵相接的机会。

邓炳强还承诺会争取招聘额外人手，并继续聘请已退休的警员出任合适的岗位，减轻前线的压力。

邓炳强称，警队会加强前线人员的反恐训练，加强与其他政府部门及机构的联系。他还认为，团结社会力量，凝聚支持者的声音，是建构良好执法环境的重要元素。

邓炳强承认，警方处理有改善空间。面对坊间充斥针对警方的假消息，邓炳强坦言只能“见一单，踢爆一单”。