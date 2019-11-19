中国银保监会副主席：中国银行业总资产达285万亿，居全球第一

中国银保监会副主席黄洪说，中国今年以来金融风险趋于收敛，银行业保险业实力增强，中国银行业总资产达285万亿（人民币，下同，55万亿新元），居全球第一。

据澎湃新闻报道，中国银保监会副主席黄洪今天在参加21世纪经济年会主论坛时表示，今年以来，中国经济运行总体平稳，金融风险趋于收敛，经济金融发展的质量和效益进一步提升。

黄洪说，特别是银行业保险业实力今非昔比，三季度末，银行业金融机构总资产达285万亿元，居全球第一，保险市场规模居全球第二。2019年《财富》世界500强企业排行中，内地11家银行和7家保险公司上榜。

黄洪指出，当前国际上经贸摩擦、大国货币政策溢出效应、地缘政治危机等不稳定不确定因素较多；国内经济下行压力加大、供给侧结构性改革进入深水区、不少企业生产经营十分困难、金融风险依然点多面广。

因此从银行业保险业的功能作用看，银行保险机构需要通过三个方面：服务新技术、新产业、新业态，有效助力发掘经济新动能，推动经济转型发展。

黄洪还认为，作为金融的重要组成部分，银行业保险业自身的革新也是经济增长的重要新动能。当前，银行业保险业通过积极运用科技手段，不断释放跨时间、跨空间配置金融资源的能力，经营模式不断优化，服务效率不断提高，产品创新不断深化，全面提升了金融服务的普惠性和可得性，有力支持了经济转型升级。

