中美重拾半年前贸易谈判文本 围绕取消关税规模进行磋商

（早报讯）知情人士透露，美中两国目前正以半年前谈判破裂的一份文本为基础，商讨第一阶段贸易协议中应多大程度上取消加征关税。在这同时，美国总统特朗普也再次发出威胁，指中国若不与美国达成贸易协议，他将继续提升针对中国商品的惩罚性关税。

彭博社报道，有知情人士透露，美中两国正以6个月前功亏一篑的文本为基础，谈判在第一阶段的贸易协议中应多大程度上取消加征的关税。

有知情人士指出，陷入了第一阶段协议艰难谈判的两国正在讨论将取消关税的规模与5月未达成协议的初步条款相关联。其中两人说，白宫内部仍在就精确的百分比进行辩论。

一位知情人士也透露，中方要求5月以后加征的所有关税都立刻取消，此后逐步废除5月前加征的关税。

知情人士说，谈判涉及可能取消的关税包括总统特朗普去年开始对约2500亿美元中国商品加征的初始关税。他的一些顾问此前主张将它保留更长时间，以确保中国能够履行自己的承诺，但他们现在对部分取消持开放态度，以争取双方达成第一阶段协议。

两位知情人士说，美国官员在第一阶段协议涵盖多少要取消的关税，以及取消哪些部分的问题上存在分歧。不愿公开身份的知情人士透露，正在讨论的内部数字从美国贸易代表莱特希泽主张的约35%到特朗普所说的协议涵盖的60%不等。

法新社报道，特朗普周二（19日）在白宫表示，“很简单，如果与中国达不成协议，我将提高贸易关税”。特朗普是在市场密切注意美中贸易谈判是否有进展之际，发表这项强硬谈话。

有报道指出，特朗普在白宫的表述可以被理解为是在向中方施压，是在第一阶段贸易协议正式签署前的敦促。但是，特朗普的语气显得很急迫，而特朗普的威胁也不是空穴来风。

一旦美中两国确定了一个数字，关税率可以按照双方达成共识的百分比下调，或者可以根据该数字取消关税。

莱特希泽的发言人暂未回应置评请求，白宫拒绝评论。