中美重拾半年前贸易谈判文本 围绕取消关税规模进行磋商

文 / 林煇智

发布 / 2019年11月20日 6:50 AM

更新 / 2019年11月20日 9:00 AM

有知情人士指出，陷入了第一阶段协议艰难谈判的中美两国正在讨论将取消关税的规模，与5月未达成协议的初步条款相关联。（法新社）

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（早报讯）知情人士透露，美中两国目前正以半年前谈判破裂的一份文本为基础，商讨第一阶段贸易协议中应多大程度上取消加征关税。在这同时，美国总统特朗普也再次发出威胁，指中国若不与美国达成贸易协议，他将继续提升针对中国商品的惩罚性关税。

彭博社报道，有知情人士透露，美中两国正以6个月前功亏一篑的文本为基础，谈判在第一阶段的贸易协议中应多大程度上取消加征的关税。

有知情人士指出，陷入了第一阶段协议艰难谈判的两国正在讨论将取消关税的规模与5月未达成协议的初步条款相关联。其中两人说，白宫内部仍在就精确的百分比进行辩论。

一位知情人士也透露，中方要求5月以后加征的所有关税都立刻取消，此后逐步废除5月前加征的关税。

知情人士说，谈判涉及可能取消的关税包括总统特朗普去年开始对约2500亿美元中国商品加征的初始关税。他的一些顾问此前主张将它保留更长时间，以确保中国能够履行自己的承诺，但他们现在对部分取消持开放态度，以争取双方达成第一阶段协议。

两位知情人士说，美国官员在第一阶段协议涵盖多少要取消的关税，以及取消哪些部分的问题上存在分歧。不愿公开身份的知情人士透露，正在讨论的内部数字从美国贸易代表莱特希泽主张的约35%到特朗普所说的协议涵盖的60%不等。

法新社报道，特朗普周二（19日）在白宫表示，“很简单，如果与中国达不成协议，我将提高贸易关税”。特朗普是在市场密切注意美中贸易谈判是否有进展之际，发表这项强硬谈话。

有报道指出，特朗普在白宫的表述可以被理解为是在向中方施压，是在第一阶段贸易协议正式签署前的敦促。但是，特朗普的语气显得很急迫，而特朗普的威胁也不是空穴来风。

一旦美中两国确定了一个数字，关税率可以按照双方达成共识的百分比下调，或者可以根据该数字取消关税。

莱特希泽的发言人暂未回应置评请求，白宫拒绝评论。

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