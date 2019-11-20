美参议院通过《香港人权与民主法案》

美国参议院19日一致通过《香港人权与民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。多名重量级参议员先后发言，支持通过法案。

《香港人权与民主法案》要求美国国务卿向国会提交年度报告，评估香港是否继续享有不同于中国大陆的特殊待遇；也要求国务院不应根据被捕记录，对香港民主和平抗争人士拒发签证。法案还要求总统制定制裁名单，拒绝侵蚀香港自治和法治者入境、冻结他们的在美资产等。

据香港01报道，田纳西州共和党参议员布莱克本（Marsha Blackburn）首先发言，指数个月前港人涌到街头向北京的箝制说不，现在港人的社区和大学沦为战区。她认为，北京对情况感到担忧，但不会犹豫使用任何所需武力收紧对香港的压制。

法案主要推手之一、共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）之后发言，提到北京推动港府就《基本法》23条立法，如果成功立法，香港自治将会名存实亡。他认为，北京希望将香港从“一国两制”变为“一国一制”，实行中国大陆的制度。

曾经访港的共和党参议员霍利（Josh Hawley）特别向香港抗争者表示，现在被困于香港理工大学的抗争者所做的事情启发了世界。

法案10月中已在美国众议院以“全体议员一致同意”的表决形式通过，之后交到参议院审议，参议院外交关系委员会主席里施（Jim Risch）和鲁比奥（Marco Rubio）周四（14日）宣布启动“热线”程序，让参议院有机会快速一致通过法案。

另一方面，参议院也通过《香港保护法》，禁止向香港警方出售催泪弹、橡胶子弹，以及其他用来应付抗争者的装备。

参众两院将整合两个版本，再提交总统特朗普（Donald Trump）决定签署或否决法案。目前特朗普尚未表态。不过《纽约时报》早前报道指，特朗普未必会签署该法案。