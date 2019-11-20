中国10月财政收入同比增速创近一年半新高

中国10月财政收入增长提速，创下近一年半最高，带动前10月收入增速回升；但10月支出放慢，同比转为下跌并创近一年来新低，据路透社测算前10月财政收入和支出分别完成全年预算的87%和81%，尽管收入完成预算进展较快，但前10月收支缺口仍达2万2883亿元（人民币，下同，约4434亿新元）

据路透社报道，中国财政部昨天公布，1至10月累计中国一般公共预算收入16万7704亿元，同比增长3.8%，其中，中央和地方分别同比增长4.4%和3.3%；全国一般公共预算支出19万零587亿元，同比增长8.7%，中央和地方分别同比增9%和8.7%。

路透据此测算，10月中国财政收入同比增长8.3%，为17个月新高，中国财政支出同比下降0.5%，创11个月新低；其中10月中央和地方预算收入同比分别增长12.1%和4.6%，中央和地方支出同比分别为增长6.7%和下降2.2%。

财政部称，1至10月中国一般公共预算收入中的税收收入14万1514亿元，同比增长0.4%，累计增幅比1至9月提高0.8个百分点；非税收入2万6190亿元，同比增长27.1%。

路透测算显示，10月税收收入同比增长8%，非税收入增长9.7%，10月单月增值税、消费税、企业所得税和个人所得税同比变动幅度分别为-5.9%、109.3%、29.8%和-15.2%。

财政部网站发布的新闻稿称，当月税收收入增幅回升，主要是去年四季度考虑将出台更大规模的减税降费，为及早支持企业纾困解难，税务部门依法办理部分税款延期缴纳，导致去年同期收入基数较低。

财政部并公布，1至10月累计，中国政府性基金预算收入6万零206亿元，同比增长8.7%；中央和地方分别同比增2.7%和9.1%，其中地方土地出让收入同比增长6.9%。这已较之前的两位数大幅下降。