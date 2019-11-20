香港中联办：美国反华势力与香港激进势力勾连是香港持续暴乱的主要推手

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室今天发表声明，对美国参议院通过所谓“2019年香港人权与民主法案”表示极大愤慨和强烈谴责，并指出美国反华势力与香港极端激进势力等密切勾连，是香港持续暴乱的主要推手。

据新华社报道，香港中联办在声明中指出，美国国会和部分政客不顾中国政府的强烈反对，一而再，再而三地粗暴插手香港事务，干涉中国内政，一意孤行通过有关涉港议案，我们对此予以严厉谴责。

声明说，大量事实表明，美国反华势力与香港极端激进势力等密切勾连，是香港持续暴乱的主要推手。面对香港社会希望止暴制乱、恢复秩序的最大民意，美国国会和一些政客却打着“人权”“民主”的幌子，明目张胆为“反中乱港”和暴乱分子撑腰壮胆，充分暴露了这些人的虚伪嘴脸和企图把香港持续推向动荡深渊、遏制中国和平发展的险恶用心。

声明还说，近日香港极端激进分子全面升级暴力，制造多起令人发指的恶性犯罪事件，致使无辜平民死亡、商铺被打砸焚烧、交通大面积中断、学校停课，广大市民的基本权利和自由受到严重损害和威胁，这是任何文明和法治社会都无法容忍的。

在这样的严峻时刻，美国一些人竟然蓄意美化暴力犯罪、美化恐怖行径，公然为暴力违法分子背书，这种颠倒黑白、混淆是非的做法，是赤裸裸地与国际社会共同遵循的正义和良知为敌。

声明强调，包括广大香港同胞在内的全体中国人民坚决反对有关涉港议案，香港保持繁荣稳定也符合美国人民和世界各国人民的利益。对于美方的错误决定，中方必将采取有力措施坚决反制，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护“一国两制”，坚决反对任何外部势力干预香港事务。我们再次警告美方，必须立即停止危险的“玩火游戏”，终止推动有关涉港法案的后续程序，不要在错误的道路上越走越远，否则必将自食其果。