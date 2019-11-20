世界医学院名录：除名八所中医药大学并非针对中医

针对八所中医药大学被世界医学院名录（The World Directory of Medical Schools）除名，世界医学院名录官方今天（20日）回应称，除名系因八所院校没有为学生提供在中国境外获得临床执业资格的课程，该决定并不是对中医学质量或重要性的评价。

据新京报报道，北京中医药大学、上海中医药大学、天津中医药大学、辽宁中医药大学、贵阳中医药大学、山西中医药大学、黑龙江中医药大学和云南中医药大学8所院校11月1日被世界医学院名录除名。目前，该名单中仍有安徽中医药大学、长春中医药大学等20所中医药大学。

世界医学院名录官方称，上述八所中医药大学是11月1日从旧版世界医学院名录中被移除的，被移除的原因为这八所院校没有为学生提供在中国境外获得临床执业资格的课程。世界医学院名录官方表示，中国、韩国及其他医疗体系的部分传统医学院都被移出新版世界医学院名录。目前，世界医学院名录对“医学院”的定义为能够提供完整的、可使学生获得执业医师资格的教育机构。世界医学院名录旨是在对医学院的普遍理解和全球公认的定义中提供有关医学院的明确定义和最新信息，在本国范围外并不被认可的医学院被收录的价值极低。世界医学院名录官方同时声明，该决定并不是对中医学质量或重要性的评价。

世界医学院名录官网显示，世界医学院名录由世界医学教育联合会（WFME）和美国国际医学教育研究和促进基金会（FAIMER）共同维护。

