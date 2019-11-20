中国同煤集团：汲取平遥煤矿事故教训 开展安全排查工作

中国大同煤矿集团召开会议，强调汲取平遥煤矿事故教训，并展开安全排查工作。

据《新京报》报道，中国大同煤矿集团党委副书记、总经理崔建军昨天就平遥煤矿事故主持召开专题会议，决定即日起开展安全大检查工作。



崔建军要求，集团公司上下要深刻吸取平遥二亩沟煤矿“11·18”瓦斯爆炸事故教训，按照集团公司的部署，立即开展安全大检查工作，查隐患，堵漏洞，确保安全生产。



崔建军强调，生产系统要对各生产矿井安全自检、百日安全生产活动进展情况，以及各级干部跟班上岗、尽职尽责解决问题情况，特别是以“一通三防”为主的隐患排查治理情况等进行重点督察。

同时，通风系统要着力提高矿井通风能力，围绕瓦斯监测系统的运行及瓦斯治理、排放、超限情况进行检查。加强各单位火工品管理、爆破管理、机电设备管理，确保集团公司各项安全管理制度执行到位。检查人员要严守纪律，按照“四不两直”的要求，不间断地开展各类安全大检查活动，检查要突出重点区域、重点环节，做到不留盲区、不留空档、不留死角。

同煤集团党委书记、董事长郭金刚昨天也主持召开了安全生产紧急视频会议，通报了平遥煤矿“11·18”瓦斯爆炸事故有关情况，安排部署集团公司近期安全工作。



郭金刚强调，集团公司上下要深刻吸取事故教训，认真梳理、举一反三，从事故中总结经验教训。

大同煤矿集团有限责任公司是中国第三大煤矿国有企业，仅次于神华集团及中煤能源集团，从建企之初的几口简易矿井发展成为世界500强企业、全国亿吨级动力煤大集团之一。