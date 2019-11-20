中国同煤集团：汲取平遥煤矿事故教训 开展安全排查工作

发布 / 2019年11月20日 7:50 PM

更新 / 2019年11月20日 7:51 PM

山西平遥煤矿周一发生瓦斯爆炸事故，中国同煤集团要求公司上下汲取平遥煤矿事故教训并立即开展安全排查工作。图为事故当天，救援队员完成搜救后升井。（中新社）

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中国大同煤矿集团召开会议，强调汲取平遥煤矿事故教训，并展开安全排查工作。

据《新京报》报道，中国大同煤矿集团党委副书记、总经理崔建军昨天就平遥煤矿事故主持召开专题会议，决定即日起开展安全大检查工作。

崔建军要求，集团公司上下要深刻吸取平遥二亩沟煤矿“11·18”瓦斯爆炸事故教训，按照集团公司的部署，立即开展安全大检查工作，查隐患，堵漏洞，确保安全生产。

崔建军强调，生产系统要对各生产矿井安全自检、百日安全生产活动进展情况，以及各级干部跟班上岗、尽职尽责解决问题情况，特别是以“一通三防”为主的隐患排查治理情况等进行重点督察。

同时，通风系统要着力提高矿井通风能力，围绕瓦斯监测系统的运行及瓦斯治理、排放、超限情况进行检查。加强各单位火工品管理、爆破管理、机电设备管理，确保集团公司各项安全管理制度执行到位。检查人员要严守纪律，按照“四不两直”的要求，不间断地开展各类安全大检查活动，检查要突出重点区域、重点环节，做到不留盲区、不留空档、不留死角。

同煤集团党委书记、董事长郭金刚昨天也主持召开了安全生产紧急视频会议，通报了平遥煤矿“11·18”瓦斯爆炸事故有关情况，安排部署集团公司近期安全工作。

郭金刚强调，集团公司上下要深刻吸取事故教训，认真梳理、举一反三，从事故中总结经验教训。

大同煤矿集团有限责任公司是中国第三大煤矿国有企业，仅次于神华集团及中煤能源集团，从建企之初的几口简易矿井发展成为世界500强企业、全国亿吨级动力煤大集团之一。

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