学者：预计特朗普会签署《香港人权与民主法案》

针对美国国会参议院通过《香港人权与民主法案》，中国人民大学国际关系学院教授时殷弘预计，美国总统特朗普会冒著对中美贸易谈判造成严重负面影响的结果而签署法案，但强调中国有工具进行反制。

时殷弘接受《联合报》访问时指出，特朗普签署的可能性大于不签署，因为目前特朗普对于中美局部协议还没有结果感到不满，同时弹劾调查使他相当狼狈，若不签署可能会使他在美国国内的政治情况变得更加困难，因此他会冒着对中美贸易谈判造成严重负面影响的危险而签署法案。

时殷弘表示，如果特朗普签署该法案使之成为法律，意义将十分重大，因为这是美国以法律行动首次干预香港问题。此外，这会鼓励香港的激进反对派与中国大陆政府和香港特区政府对抗，也会对香港、大陆与中美关系造成非常不利的影响。

对于中国是否有工具作为反制，时殷弘表示工具是有，但会不会用并不知道。他举例称，中国除了可对美国施以强硬的贸易反制外，在朝鲜与伊朗问题上将坚决不与美国合作。

美国国会参议院当地时间11月19日一致通过《香港人权与民主法案》后，参众两院将集成两个版本，提交总统特朗普决定签署或否决法案。目前特朗普尚未表态。不过《纽约时报》早前报道指，特朗普未必会签署该法案。

