中国工商银行上海分行原行长顾国明被"双开"

中国工商银行上海分行原行长顾国明因严重违纪违法问题，被予以开除党籍、开除公职的处分，并移送检察机关审查起诉。

据新京报报道，据中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、上海市纪委监委消息：中纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、上海市纪委监委日前对中国工商银行上海市分行原党委书记、行长顾国明严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，顾国明严重违反政治纪律，与他人串供、隐匿财物、销毁证据，对抗组织审查;严重违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规出入私人会所，违规接受他人为其高尔夫球会员卡充值，违规收受贵重礼品、礼金，无偿借用管理服务对象住房和车辆，违规从事营利性活动，利用职权为亲友谋取私利;严重违反组织纪律、在干部选拔任用过程中，为关系人“量身定做”选拔任用方案;严重违反生活纪律，道德败坏，生活腐化;利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物。

顾国明作为中管金融企业党员领导干部，与不法商人沆瀣一气，相互利用，甘于被“围猎”，涉嫌受贿犯罪，数额特别巨大，且在中共十八大后不收敛，性质十分严重，影响十分恶劣，严重损害党和国家利益，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，决定给予顾国明开除党籍、开除公职处分;收缴其违纪所得;终止其上海市第十一次党代会代表资格;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物随案移送。