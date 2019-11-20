英国驻香港总领馆原雇员郑文杰称在大陆刑拘期间被虐待

英国驻香港总领馆原雇员郑文杰今天下午发文表示，自己在大陆刑拘期间受到虐待，英国外交大臣对此表示谴责并希望中国当局进行调查。

根据香港电台和《华尔街日报》报道，英国驻香港总领馆雇员郑文杰今年八月因涉嫌嫖娼，被中国大陆机关行政拘留15日。香港公民郑文杰今天下午在个人社交网站发文，指大陆机关以非法程序对他提出罪名，他予以否认，并强调自己没有做过任何伤害他人的事。

郑文杰透露他被大陆的秘密警察殴打，剥夺他的睡眠，并把他锁起来，还逼他提供有关领导民主抗议活动的人士信息。

郑文杰表示，由于对大陆的司法系统没有信心，在这些可怕经历后，他不会寻求司法协助。

郑文杰还说，自己未从创伤中康复过来，担心要面临更大报复，所以不会对案件作进一步评论，并称有中国共产党喉舌将他标签为反中分子，他谴责有关的政治逼害。

据路透社报道，英国外交大臣多米尼克·拉布(Dominic Raab)今天就中国政府对待这名香港总领馆前雇员的方式表示谴责。

多米尼克·拉布表示，郑文杰曾是团队中非常重要的一员，我们对他在中国大陆刑拘期间遭受的虐待感到震惊，这相当于酷刑。

多米尼克·拉布还说：“我召见了中国大使，对郑文杰因中国违反国际义务而遭到的残忍和可耻的对待表示了愤慨。我已经明确表示，希望中国当局进行调查，并追究相关人士的责任。”

