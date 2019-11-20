香港李伯罗伯专项救助基金八小时完成筹款目标200万

为救助两位在香港示威活动中受害的老伯，昨天下午“香港李伯罗伯专项救助基金”筹款正式启动，经过八小时，提前筹得目标款额200万元（人民币，下同，38万新元）。

据澎湃新闻报道，由澎湃新闻、大公报、大公文汇传媒集团全媒体新闻中心联合上海市慈善基金会，于昨天下午3时发起“香港李伯罗伯专项救助基金”，为两位在香港示威活动中的受害老伯开展募捐行动，期望将大陆民众的关心转化为给两位老伯家庭实实在在的帮助。

截至昨晚11时14分，距项目发起仅过了八个小时，“香港李伯罗伯专项救助基金”200万元筹款目标提前完成。

捐款通道已于当晚关闭，由于捐款通道关闭时一直有爱心人士进行捐款操作，最终捐款金额达到了210万元。

据负责此次募捐行动项目上线的上海市慈善基金会相关负责人介绍，按照原设定的计划，项目预计筹款时间为3个月，计划执行期为明年3月至4月。由于筹款工作提前完成，上海市慈善基金会将联合澎湃以及大公文汇，提前开始项目执行实施工作，及时更新项目的进展情况，并全程做好善款资金的监管工作。

57岁的香港市民李伯本月11日在香港马鞍山地区的天桥上，因反对香港抗争者的破坏活动，遭到纵火烧成重伤，目前仍在昏迷中，并仍有生命危险。

两天后，道路清洁工罗伯在香港上水广场附近与十几名市民一起捡拾砖块清理路障时，被抗争者掷出的砖块击中头部，昏迷倒地经抢救无效不幸亡故。

捐款结束后，仍有不少未能参与捐款行动的网友留言，希望能重新开放捐款通道进行捐款。

在捐款的爱心人士中，香港演员向佐向“香港李伯罗伯专项救助基金”捐款5万元人民币，并在微博转发了该捐款项目。大陆演员黄晓明也捐出5万元人民币并号召网友献出爱心。

按照原定项目计划，本次“香港李伯罗伯专项救助项目”所筹得的人民币200万元补助款，将由澎湃新闻、香港大公文汇传媒集团联合上海市慈善基金会共同进行项目执行，善款将全部用于李伯的后续治疗费用及其家庭生活补助，罗伯遗属的生活补助。

此外，项目慈善募捐信息平台联劝网不收取任何运营管理费，公募支持方上海市慈善基金会也不收取任何公募管理费。