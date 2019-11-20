台湾外销订单连续12个月负增长

台湾上月外销订单较上年同月减少3.5%，连续12个月负增长，但有望在12月转正。

据彭博社报道，根据台湾经济部新闻稿称，上月外销订单较上年同月减少3.5%，较8月及9月的衰退幅度缩减，主因资讯通信产品及电子产品受惠手机、穿戴装置等新品上市，表现较佳；但国际原材物料价格处于低档，传统货品接单表现疲弱，加上去年同月基数较高，导致外销订单连续12个月负增长。

不过这个连续衰退趋势有望于近期结束。台湾经济部统计处长黄于玲在记者会中指出，预估11月的外销订单仍为负增长，但12月将有望转正。

10月份外销订单472.8亿美元（643.9亿新元），较上年同月减少3.5%，表现优于彭博调查预测的下滑4.5%

累计1-10月外销订单3962.4亿美元，较上年同期减少245.2亿美元或减5.8%

10月份主要接单货品里，仅有电子产品年增1.7%，为2018年11月以来首度转正主因手机、穿戴装置新品上市， 加上5G 基础建设、高效能运算等新兴科技应用扩增，带动晶圆代工、 IC 设计及印刷电路板等供应链订单增长化学品跌幅最大达24.2%，主因受美中贸易纷争影响，市场需求不如上年，加上国际油价续跌、同业新产能开出，产品价格下跌所致

10月份接单地区也多数呈现较上年同期衰退:来自中国大陆及香港的订单较上年同期减少7.3%来自美国的订单较上年同期减少3%仅来自欧洲订单为年增5.1%， 订单114.6亿美元，为历年同月新高。

新闻稿指出，展望未来，美中贸易纷争不确定因素未除，市场多呈观望，约制外销接单增长动能，但欧美年终消费旺季备货需求，加上人工智慧、5G基础建设、物联网、车用电子等新兴应用商机升温，在台湾半导体业者先进制程具竞争优势下，有助外销接单回稳。