中国国家统计局释疑第二产业从业人员大幅下降

针对今天发布的全国经济普查结果中，个体户和法人单位数量大幅增加，但第二产业从业人员有较大降幅的情况，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长毛盛勇解释称，一是因为制造业规模效益扩大，二是因为第三产业点多面广。

据澎湃新闻报道，中国国新办今天就第四次全国经济普查结果有关情况举行发布会。根据此次普查数据，个体户和法人单位数量大幅增加，第二产业从业人员有较大降幅。

对于这两种现象的原因，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长毛盛勇解释，“放管服”改革、优化营商环境为企业的创业创新营造了更好环境。

对于制造业从业人员比重下降，他表示，第一，从制造业看，制造业规模效益在扩大，制造业的劳动生产率在提升，包括技术在不断提升，导致制造业的用工规模总体是下降的。

第二，第三产业点多面广，企业数量大量增加，第三产业越来越成为吸纳就业的蓄水池。在当前经济下行压力下，就业形势总体平稳的一个重要因素就是第三产业就业蓄水池的功能在不断地增强。

毛盛勇表示，最近这些年来，国家不断推进“放管服”改革，优化营商环境，深化商事制度改革，市场环境更好，特别是大众创业、万众创新的蓬勃发展，为企业的创业创新营造了更好环境。

毛盛勇说，随着国家人口结构的变化，就业人口的规模最近这些年大体稳定在7.7亿左右，城镇就业人口总数4亿多，第四次全国经济普查第二、三产业单位从业人员3.8亿左右。制造业的从业人员比重在下降，第三产业就业人员比重在大幅度上升。