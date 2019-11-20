香港警方：理大拘捕或登记约1000人 暂未有计划进入理大

香港警方油尖警区指挥官何润胜今天傍晚见媒体时表示，在香港理大拘捕或登记大约1000人，当中小于18岁的300名人士登记后离开。警方还透露，今天上午拘捕计划从坑渠盖逃走的六人，并有37人因从天桥游绳而下而被捕。

据《星岛日报》报道，香港理工大学内仍然有示威者及学生留守，指挥官何润胜表示，在理大拘捕或登记大约1000人，当中有300名人士小于18岁，经过登记个人资料后已经自行离开。警方暂时未有计划进入理大。

何润胜指，今早10时，警方畅运道桥底发现三男、一女揭开坑渠盖，并放下一条绳子，有两个男子爬出来，警员即时拘捕六人，包括暴动及协助罪犯罪名。

何润胜又提到，日前有些人在理大行人天桥游绳而下，警方即时拘捕37人。警方警告这些是非常危险行为，稍有不慎会严重受伤，这些位置已经被警方封锁线覆盖，任何逃跑的行为都不会成功。警方强烈呼吁示威者安全离开理工大学，并放下所有武器。

何润胜指，由于今日局势稍缓和，凌晨已经安排路政署、食环署人员清理红隧收费亭附近路障，警方稍后会进入隧道行人天桥视察。

何润胜还说，理大内仍然有人留守，如果家长或监护人怀疑子女在理大，尽快用电话联络子女，劝告子女离开，或者联络学校或警署求助。他表示，警方未有计划进入理大，也没有因此划下死线。被问到能否安排家长进入校园，何润胜称不可行，因为不清楚校园环境是否安全。

有传自愿离开校园的18岁以下学生，被警员登记后今日被警方以暴动罪拘捕，何润胜表示不知情，请记者向警方公共关系科查询。