美中或延至明年才达成首阶段贸易协议

（早报讯）贸易专家与接近白宫人士表示，美中达成“第一阶段”贸易协议的进程可能延后至明年。据悉，两方目前仍无法在降低关税额方面达成一致决定，而特朗普政府也向中方提出更多要求反制。

路透社报道，特朗普星期三（20日）在白宫谈起中美贸易达成第一段协议时表示：“我们继续和中国会谈。中国希望达成协议。问题是：我是否要达成协议？因为我喜欢目前的状况。”他没有多作说明。

据报道，特朗普和美国财政部长姆努钦曾在10月11日表示，美中双方可能需要五个星期时间，才能达成初步协议。但是，自当时起过了超过五个星期后，贸易专家与曾就美中贸易谈判获得简报的人士表示，贸易协议仍然遥不可及，而且谈判可能愈趋困难。

其中一位消息人士说，特朗普和美国贸易代表莱特希泽均承认，若降低关税以促成协议，却未能解决智慧财产权和技术转移等核心议题，则这项协议不会被认为对美国是项好协议。

另外，一些消息人士透露，现在谈判处于敏感的、决定成败关键的阶段，而香港的局势可能使达成协议更为困难。美国国会参议院19日不顾中方的强烈反对，推进的一项法案提出需对香港的特殊贸易地位进行每年审查，并制裁被认为损害香港自治权的官员。此举立即激怒北京。

彭博社报道，智库国家利益中心战略与贸易资深研究员惠顿称：“对香港抗议民众的暴力镇压是由北京指挥，这降低了达成协议的机会。当警察在香港殴打学生时，习近平真的会获邀和特朗普握手微笑会面吗？”

在这之前，北京官员也曾暗示中国国家主席习近平和特朗普可能在12月初签署协议。有些专家表示，下一个要观察的日期是12月15日，当天美国对价值约1560亿美元中国商品加征关税的措施即将开始生效，其中包括年底假期季节的礼物，例如电子产品和圣诞节装饰用品。

惠顿表示：“如果会谈真的进行顺利，届时将会暂停加征关税。如若不然，美国会执行加征关税，这场比赛就将延长到明年。”

美中贸易谈判所以困难，也因为白宫内部对于应该如何对付中国仍有歧见，以及特朗普仍有可能在最后一刻否决任何达成的协议。