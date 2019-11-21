中国外交部驻港公署特派员谢锋：香港人权与民主法案是和14亿中国人民作对

中国外交部驻港公署特派员谢锋昨天召见美国驻港总领事史墨客时指出，香港人权与民主法案是与香港市民、中国人民、国际社会以及美国自己作对。

据中国外交部驻港公署网站消息，外交部驻港公署特派员谢锋昨天召见美国驻港总领事史墨客，就美国国会参议院通过“香港人权与民主法案”，干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则提出强烈抗议，表示坚决反对。

谢锋指出，该法案是和750万香港市民作对。暴力是香港社会的公敌。美国有关政客居心叵测地炮制、推动该法案，就是选择与违法暴徒站在一边。用的是“香港人权与民主法案”的名称，实质是剥夺香港市民的人权与民主。捍卫的是一小撮暴徒的“强盗民主”、“施暴权利”、“伤人自由”，剥夺的是绝大多数香港市民的生存权、安全权、工作权，自由表达意见的权利，赚钱养家、上班上学上街的基本生活权利。他们煞费苦心设计的条款，都是在为暴徒提供“避风港”，给特区政府止暴制乱制造“绊脚石”，向维护法治秩序的正义人士发出“恐吓信”，目的就是火上浇油，纵容暴徒们更加肆无忌惮地违法作恶，变本加厉地危害公众生命和财产安全，理所当然激起750万香港市民的强烈义愤！

谢锋说，该法案是和14亿中国人民作对。美国有关政客公然与香港反对派和极端暴力分子内外勾结、狼狈为奸，企图打“香港牌”来要挟中国政府、讹诈中国人民、遏制中国发展，这是白日做梦，是搬起石头砸自己的脚！中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

谢锋说，该法案是和国际社会作对。暴力犯罪是世界公害，繁荣稳定是各国共同追求。美有关政客逆时代潮流而动，为捞取个人政治资本，假“人权”、“民主”、“自由”之名，行混淆是非、颠倒黑白之实，支持黑衣暴徒违法行凶，不仅祸乱香港，而且助长暴力病毒向世界蔓延，与民粹主义、分裂主义、极端主义等其他病毒交叉感染，祸害全人类。他们是历史罪人！

谢锋说，该法案也是和美国自己作对。美国在香港有重大利益。美国商界、包括国会很多人反对有关政客损人害己的“政治秀”。美专家学者直言该法案是支持激进抗议者破坏香港这座城市，对美国和世界都有害。国际社会越来越多的人反对美政客睁着眼睛说瞎话，昧着良心干坏事，批评他们“手长”、“眼瞎”、“心黑”。美国有关政客出于捞取政治资本的一己私利，置国家利益、商界利益于不顾，必将遭到越来越强烈的反对。

谢锋强调，任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程，奉劝美方不要打错算盘！

谢锋敦促美国行政当局认清法案的严重危害，不支持、不签署，立即停止插手香港事务。美方应当悬崖勒马，立即纠正错误。如果一意孤行，中方必将采取坚决反制措施，美方将自食恶果。