中国九省份明确上调最低工资标准 上海以2480元成为全国最高

中国目前明确上调今年或明年最低工资标准的省份至少达到九个，其中上海月最低工资标准为2480元（人民币，下同，480新元），为全国最高。

根据中新经纬客户端消息，福建近日公布2020年起上调最低工资标准，到目前为止，明确上调今年或明年最低工资标准的省份至少达到九个。

据不完全统计，截至昨天，北京、辽宁、上海、湖南、重庆、陕西、河北等七省份已执行了上调后的最低工资标准，贵州新标准将于下月1日起执行，福建新标准则要等到明年1月1日起执行。全国31个省份中，上海、北京、广东、天津、江苏、浙江等地月最低工资标准超过2000元。其中，上海月最低工资标准为2480元，为全国最高。

根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

目前有26个省份将最低工资标准分为多个档次。其中，大部分省份分成三档或四档。福建是目前唯一一个分五档的地区，新标准将缩至四档。

此外，由于各地经济发展情况不一，居民人均可支配收入及生活成本等方面均存在差异。以第一档最低工资标准与居民人均可支配收入简单对比可以发现，部分省份最低工资标准超过居民人均可支配收入，部分省份两者差距则较大。

